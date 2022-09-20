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"Постоянный затор": эксперт объяснил, что может помочь разгрузить Советский проспект

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© Фото: Baltphoto

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Жителей новостроек в Рыбацком утром вновь ждали пробки. Некоторые добирались до метро около часа, хотя до него не более двух километров.

Как пишет “МК в Питере”, на Советском проспекте снова образовались “мертвые” пробки в которых в том числе встали несколько десятков автобусов. Дело в том, что дорога давно нуждается в реконструкции.

Советский проспект обладает крайне высоким транспортным потоком, так как он связывает Петербург со Шлиссельбургом, Колпино, Отрадным, Саперным и Металлостроем. По мимо этого, В окрестностях трассы продолжает расти число только что построенных жилых домов, что и приводит в конечном счете к огромным заторам.

Как пояснил эксперт межрегионального объединения “Город и транспорт” Владимир Валдин, новостройки возвели на полосе вдоль трассы, где планировали изначально пустить трамвайную линию. Помимо роста плотности населения, часть дороги подтапливает. Расширение проспекта, по мнению эксперта, решит проблему лишь отчасти. Поэтому более правильным будет построить объездную дорогу и пустить трамвай.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские автомобилисты педлагают сделать проезд по ЗСД бесплатным, по примеру Москвы.

 

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