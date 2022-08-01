Петербуржцы предлагают сделать проезд по ЗСД бесплатным

Петербургские водители предлагают сделать проезд по ЗСД бесплатным, взяв пример с Москвы. Такая петиция появилась недавно на просторах сети. Об этом сообщает "МК в Питере".

По словам автора обращения, Северной столице стоит обратить внимание на опыт столицы, "сделав все для людей". В Москве с января МСД (аналог ЗСД) сделают бесплатным для местных автомобилистов. Тем же, кто едет транзитом, придется платить. У петербургских водителей эта радостная для москвичей новость нашла эмоциональный отклик.

Автор петиции заявил, что из-за высокой цены многим автомобилистам приходится добираться на работу через основные трассы и центральные дороги, из-за чего там собираются пробки. Он уверен, что бесплатный проезд на ЗСД не поможет избежать этого полностью, но хотя бы немного разгрузит город в часы пик.