Из-за недостаточной уборки Петербург сковало 8-балльными пробками

Петербург оказался завален снегом, который обильно сыпался на город в выходные. Из-за этого в понедельник, 6 марта, утром на дорогах образовалось большое количество ДТП, а также пробки по восемь баллов. В данной ситуации резонно возникает вопрос к качеству уборки улиц.

Как пишет Neva.Today, отчеты об уборке вновь идут в разрез с действительностью. Из-за недостаточной очистки дорог от снега в Северной столице в утренние часы пик сложилась сложная дорожная обстановка. Намертво встал не только личный транспорт горожан, но и общественный.

Так, например, петербуржцам пришлось толкать автобус, чтобы помочь ему вылезти из снежного завала от останови обратно на дорогу. А на Московском шоссе образовался сильный затор из-за фур, скользящих по гололеду.

Комитет по благоустройству, что ответственен за уборку города от снега, и в прошлую зиму вызывал у горожан вопросы и претензии. Песок и соль, которые в большом количестве вызывались на бесснежные тротуары были бы очень кстати сегодня. Однако под ногами и колесами пока только снег и лед.