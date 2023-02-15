В 2023 году начнут реконструировать трассы А-120 под Петербургом

В 2023 году начнутся работы по реконструкции участка трассы А–120 под Петербургом. Стоимость проекта и точная дата старта работ пока не известны.

Участок, известный, как “бетонка” начнут реконструировать в этом году. Федеральная трасса А–120 "Санкт–Петербургское южное полукольцо", пролегает от Кировска до Большой Ижоры. Известно, что работы поделят на несколько этапов. О сроках их проведения пока не известно. Об этом пишет “ДП”.

Первым участком, за ремонт которого возьмутся специалисты, может стать участок длиной 7,5 км от Киевского шоссе до дороги 41К–100 Гатчина — Куровицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что планируеться реконструировать транспортный узел на въезде в Кронштадт. Реконструкция будет проходить до 2025 года. На период реконструкции движение транспорта на этом участке будет осуществляться в штатном режиме.