Чтобы отправиться отдыхать за рубеж летом, жители России отдадут в среднем 90 тысяч рублей

Чтобы отправиться в путешествие на 10 дней летом жители России должны будут потратить в среднем около 80-90 тысяч рублей на одного.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в сумму, достигающую примерно 90 тысяч рублей, отдыхающим обойдется тур, предполагающий проживание за границей в четрехзвездочных и пятизвездочных отелях. Более бюджетный вариант, за 50-60 тысяч рублей (а иногда и за 40 тысяч рублей), не будет отличаться повышенными удобствами, но зато побережет средства. Об этом сообщает телеканал "360".

Если спрос будет невысоким, цены начнут идти вниз, считает эксперт. По словам Ломидзе, аналогичная ситуация наблюдается и с авиабилетами.

Как правило, в мае жители России едут путешествовать в Москву, Карелию, Сочи и Санкт-Петербург. Однако часть туристов предпочитают брать путевки на поезда и круизные туры. В частности, речь идет о таких странах как Турция, ОАЭ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Узбекистан.