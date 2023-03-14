Тренд на полицентричность: сеть ТПУ дает москвичам новые центры социального притяжения

В это время в Петербурге аналогичная программа не смогла даже стартовать.

Бурная жизнь столицы уходит из центра на периферию благодаря массовому строительству транспортно-пересадочных узлов. Улучшение транспортной доступности районов привлекает в них застройщиков жилья и коммерцию. Также повышается уровень благоустройства, появляются новые социальные объекты. В столице уже реализовали 44 объекта ТПУ, это позволило снизить загрузку дорожной сети в центре города на 7%. На этом градостроители не останавливаются: уже через год ТПУ в Москве станет вполовину больше.

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил планы по строительству ТПУ на ближайшие годы. Объекты возводят в рамках масштабной модернизации всей столичной транспортной сферы. Пересадочные узлы соединяют новые станции метрополитена с остановками наземного транспорта, а также железнодорожными вокзалами и перехватывающими парковками, обеспечивая безопасное и комфортное передвижение пассажиров.

«До конца 2024 года в городе появятся 29 новых транспортно-пересадочных узлов», – сообщил мэр в телеграм-канале.

Однако функции ТПУ не ограничиваются улучшением доступности городских районов. Помимо галерей, эскалаторов и касс такие хабы включают деловые, социальные и коммерческие объекты. Развитие инфраструктуры в районах привлекает инвесторов и застройщиков жилья.

«Рядом с транспортно-пересадочными узлами столицы предусмотрено создание мультифункциональных общественных пространств с парками, зонами отдыха, парковками, со спортивными и детскими площадками и прочими объектами, обеспечивающими комфорт пассажиров и местных жителей», — пояснил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Таким образом появление транспортных объектов в районах тянет за собой создание новых рабочих мест и точек социального притяжения. Жителям новых кварталов не нужно ехать в центр: работа, отдых, а также все необходимые товары и услуги находятся в ближайшем доступе.

Схожая программа должна была повысить комфорт поездок для петербуржцев. Ее разработали в Смольном в 2014 году, предполагая постройку около 60 как межрегиональных, так и внутригородских ТПУ. Изначально уже к 2020 году обещали сдать 11 таких объектов, включая хабы в Ручьях, Купчино и Рыбацком. Однако реализация требовала внушительных вложений. Только в 2021 году город заключил соглашение с компанией «Мегалайн» на инвестирование в сеть ТПУ 186 млрд рублей. Застройщик оценил объем работ и был готов приступить к ним в ближайшие годы, а к 2025-2030 году уже сдать объекты.

Через год после достижения договоренности стало ясно, что городская администрация утратила интерес к своей же программе. Чиновники переключились на внедрение новых стандартов транспортного обслуживания. Очистить центр от машин решили введением зон платной парковки. Хотя число штрафов за нарушения пока говорит о невысокой эффективности таких мер. При этом, не поддержав проект «Мегалайн», город отказался от создания около 40 тыс. новых рабочих мест.

«Для того, чтобы Петербург превратился в полицентричный город, необходимо развивать инфраструктуру во всех районах, создавать новые центры притяжения, например, культурные, спортивные, образовательные и т.д. Нужно привлекать инвестиции в развитие бизнеса; разнообразить транспортную систему; создавать новые типы жилья, включая социальное, коммерческое и пр. Важно создавать рабочие места вне центра города, чтобы люди могли работать ближе к дому, и не ездить в центр на работу», – считает эксперт ЖК «Loft y Озера» Даниил Торопов.

Однако пока, по словам горожан, дорога из одного конца Петербурга в другой занимает много времени. Причин тому множество, это и особенности самой дорожной сети города, и пробки в часы пик, а в текущий момент еще и закрытие на ремонт сразу двух станций метро.

В прошлом году петербургский инвестор переориентировался на Ленобласть. Администрация региона заинтересовалась возможностями компании «Мегалайн», инвестор будет строить крупный ТПУ в Кудрово. Первые объекты в рамках ТПУ планируют ввести в 2025 году. В это время в Москве уже к следующему году хотят сдать почти 30 новых ТПУ.