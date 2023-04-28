Президент РФ встретится с членами Совета законодателей при Федеральном собрании на территории Петербурга 28 апреля

В Санкт-Петербург 28 апреля прибудет с рабочим визитом президент Российской Федерации Владимир Путин. Встреча с членами Совета законодателей при Федеральном собрании запланирована по случаю Дня российского парламентаризма.

В пресс-службе Кремля уточнили, что мероприятие состоится на территории Таврического дворца. В ходе встречи Владимир Путин обсудит с членами Совета законодателей при Федеральном собрании вопросы социальной поддержки и международную обстановку.

Напомним, что День российского парламентаризма отмечают в стране каждый день с 2012 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что о посещении Путиным Северной столицы стало известно еще 23 апреля. Тогда отмечалось, что визит состоится 27 числа.