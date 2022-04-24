Путин приедет в Петербург для участия в Совете законодателей

В заседании Совета законодателей в Петербурге собирается принять участие президент России Владимир Путин. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется выступление президента. Об этом сообщают РИА Новости.

Стоит отметить, что заседание пройдет на следующей неделе. Встреча состоится 27 апреля в Таврическом дворце.

Напомним, что Совет законодателей РФ является совещательным органом, который создан при Совете Федерации и Государственной Думе. Участники Совета занимаются законодательным обеспечением политики и разграничением полномочий между федеральным центром и регионами.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 26 апреля состоится встреча Путина и Генерального секретаря ООН.