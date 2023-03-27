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Блогер Армен Гаспарян сделал вброс про «похорошевший Петербург при Беглове»

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© Фото: Baltphoto

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Политический блогер Армен Гаспарян «внезапно решил» выдать комплиментарный пост про петербургского губернатора Александра Беглова 200 тыс. подписчикам своего Телеграм-канала. Проблема только в том, что одно утверждение Гаспаряна не соответствует действительности. Впрочем, это далеко не в первый раз.

Политический публицист, автор книг по истории и блогер Армен Гаспарян в своем телеграм-канале внезапно выдал пост о том, «каким прекрасным стал Петербург при Беглове». Подобный контент, нужно отметить, совсем не в духе Гаспаряна, который обычно рассказывает о «загнивающей Европе», «происках США» и «воюет» с отечественной либеральной тусовкой.

Здесь же Армен рассказывает о неких «тайных силах» в Петербурге, которые якобы десятилетиями «выкачивали из бюджета Петербурга деньги», а с приходом Беглова, дескать, испугались. Далее блогер решил показать, чего полезного сделал губернатор Александр Беглов за три года и перечисляет достижения градоначальника, которые, по мнению москвича Гаспаряна, уже оценили по достоинству жители Петербурга и «выиграли». Впрочем «доказываает» полезность Беглова для петербуржцев Армен Гаспарян без какой-либо конкретики, гиперссылок и минимальным набором цифр, которые, к слову, не соответствуют действительности.

Так, например, по мнению Армена Гаспаряна, за последние три года, то есть за время правления Александра Беглова, город «занимает верхние строчки по инвестиционной привлекательности, сделав резкий скачок сразу на несколько ступеней». Если же открыть реальную статистику, то выяснится, что инвестиционная привлекательность города не выросла, а упала. Мало того, в 2023 году Петербург может не попасть даже в первую десятку инвестиционной привлекательности по версии «Агентства стратегических инициатив». По результатам работы Александра Беглова в предыдущие годы город «поднимался» максимум до 6 строчки, при этом, как пишет сам Гаспарян, Петербург является «вторым после Москвы» в стране.

Не последним фактором подобного снижения инвестиционного климата является то, что городские власти попросту не выполняют собственные обязательства и «в моду» это вошло именно при нынешнем губернаторе. Смольный может подписывать соглашения с крупнейшими инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума под прицелами телекамер, а после «втихую» разорвать контракт в одностороннем порядке. Мало того, инвесторы начали вести себя точно также – через некоторое время берут и отказываются от выполнения обязательств Апраксин двор в историческом центре города тому живой пример.

К слову, ставший «порталом в 90-е» Апраксин двор находится в самом центре Петербурга и его «исторический облик» сегодня оставляет желать лучшего. Это как раз к утверждению Армена Гаспаряна о том, что при Беглове в городе якобы идет «реставрация». Еще один живой пример – Конюшенное ведомство, которое разваливается на глазах или дом Басевича, который приходится охранять градозащитникам.

Армен Гаспарян также слукавил и по поводу выросшего бюджета Санкт-Петербурга, который при Беглове достиг триллиона. Так, по мнению московского политолога, это стало возможным только благодаря тому, что «правительству города удалось наладить взаимоотношения между ответственным бизнесом и федеральными структурами». На самом же деле этого удалось добиться только дальновидной инвестиционной политике одной из предшественниц Беглова Валентины Матвиенко, которая в свое время уговорила «Газпром» поменять место прописки и переехать в Петербург. Теперь крупнейшая госкорпорация платит в городе на Неве налоги, оттого в 2022 году бюджет и превысил триллион рублей. При этом дефицит городской казны на 2023 год тоже рекордный – и составляет 146,77 млрд рублей.

Однако, несмотря на всю комичность утверждений Гаспаряна и полный отрыв от реальности, этот пост начали практически сразу со своими комментариями публиковать петербургские «блогеры на зарплате» и откровенно смольнинские каналы, что как бы намекает на некую ангажированность изначального посыла. Впрочем, Армену Гаспаряну не привыкать делать подобные «вбросы» - 200 000 подписчиков соврать не дадут.

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