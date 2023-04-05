Китайский визовый центр распахнет свои двери в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Москве планируют открыть визовые китайские центры. В настоящее время обсуждаются вопросы сотрудничества.

В пресс-службе Генконсульства КНР в Петербурге накануне сообщили, что для повышения эффективности работы Посольства Китая в России, планируется открытие двух визовых центров, один из которых появится в Москве, а другой - в Северной столице.

В настоящее время китайские визовые центры уже завершили подготовительные мероприятия и договариваются с российскими партнерами о сотрудничестве. Отмечается, что пока заявление на оформление документов подать нельзя, так как центры официально еще не функционируют.

Желающих получить визы китайская сторона начнет принимать в кратчайшие сроки после согласования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы за пару дней после объявления о возобновлении выдачи всех видов виз в Китай разобрали свободные дни на оформление документов.