Китайский визовый центр распахнет свои двери в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Москве планируют открыть визовые китайские центры. В настоящее время обсуждаются вопросы сотрудничества.
В пресс-службе Генконсульства КНР в Петербурге накануне сообщили, что для повышения эффективности работы Посольства Китая в России, планируется открытие двух визовых центров, один из которых появится в Москве, а другой - в Северной столице.
В настоящее время китайские визовые центры уже завершили подготовительные мероприятия и договариваются с российскими партнерами о сотрудничестве. Отмечается, что пока заявление на оформление документов подать нельзя, так как центры официально еще не функционируют.
Желающих получить визы китайская сторона начнет принимать в кратчайшие сроки после согласования.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы за пару дней после объявления о возобновлении выдачи всех видов виз в Китай разобрали свободные дни на оформление документов.