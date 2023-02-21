Кононов сменил должность и занял пост главы администрации Кронштадтского района

Временно исполняющий обязанности главы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов закрепил за собой обязанности руководителя на постоянной основе.

О переходе Кононова на новую должность стало известно 20 февраля. Теперь он окончательно закрепился в должности главы Кронштадтского района сместив на этом посту Олега Довганюка, который стал замглавы Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что Кононов является генеральным директором международного благотворительного фонда "Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца", а также несколько лет назад он стал помощником депутата Госдумы, председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого.

Андрея Кононова назначили на должность исполняющего обязанности еще в октябре прошлого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Голомбиевского утвердили на пост главы Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Северной столицы.