Петербуржцам рассказали о лучшем проекте года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков назвал самый лучший проект в сфере транспорта, реализованный за год на территории региона.

Так, речь идет о новой модели транспортного обслуживания, ставшей одним из важнейших событий в жизни города. Лучшим этот проект признало издание dp.ru.

В своем Telegram-канале Поляков напомнил, что благодаря нововведениям небезопасные маршрутки ушли, а на их месте появился современный, комфортный, экологичный и социальный транспорт. Награду за лучший транспортный проект передали председателю Комитета по транспорту Валентину Енокаеву, при этом отмечается, что признание новой модели заслуга всей работников отрасли.

Напомним, что за год в Петербурге проработали 462 маршрута, а общая протяженность транспортной сети стала больше на 800 километров. Кроме того, специалисты ввели пересадочный тариф "60 минут", который помог пассажирам сэкономить более 2 миллиардов рублей.