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В Смольном заявили о намерении предоставлять многодетным семьям по два парковочных разрешения

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© Фото: Baltphoto

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Многодетные семьи Северной столицы во втором квартале 2023 года начнут получать по два парковочных разрешения. В настоящее время гражданам доступно одно такое разрешение на автомобиль.

Удвоенное количество парковочных разрешений будут выдавать по решению петербургских властей. В пресс-службе Смольного уточнили, что благодаря нововведению петербуржцы, у которых есть четверо и более детей, смогут получить сразу два разрешения и бесплатно оставлять машину там, где есть зона Единого городского парковочного пространства.

Напомним, что в настоящее время такая зона действует в Адмиралтейском и Центральном районах, но до конца года ее обустроят и в Петроградском, а также в Василеостровском районах.

Уточняется, что одновременно с вопросом на парковочные разрешения специалисты прорабатывают техническую возможность введения поминутной оплаты парковки для нерезидентов. Кроме того,  рассматривается возможность оформления парковочного разрешения для жителей улиц, которые не включены Адресный перечень платных парковок.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что по мнению эксперта, введение платной парковки в Санкт-Петербурге помогает избавиться от парковочного хауса.

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