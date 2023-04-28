В Петербурге поймали таксиста, воровавшего телефоны у пьяных пассажиров

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали водителя такси, подозреваемого в краже личных вещей пассажиров. Мужчина присваивал чужие телефоны.

Последней в полицию по факту кражи дорогостоящего телефона обратилась 30-летняя женщина. Пострадавшая рассказала, что несчастье приключилось с ней 23 апреля после поездки из бара. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позже за совершенное преступление правоохранители задержали таксиста. Предполагается, что мужчина, воспользовавшись случаем, забирал телефоны у своих нетрезвых пассажиров.

В настоящий момент устанавливаются похожие эпизоды преступления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.