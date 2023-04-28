В честь праздника Весны и Труда мосты Северной столицы не разведут

В связи с праздником Весны и Труда в Петербурге не разведут мосты.

Так, с 1 на 2 мая жители разных берегов Невы смогут добраться домой без спешки, ведь мосты решили не разводить в честь праздника. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Уточняется, что обо всех прочих изменениях сообщит "Мостотрест" в своих социальных сетях, также информацию представят в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Разводку мостов не станут осуществлять согласно постановлении городского правительства от 2006 года, по которому переправы остаются соединены в нерабочие праздничные дни России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителям Петербурга рассказали, как изменится движение общественного транспорта на майских праздниках.