Вместе с сожителем погибшей на Есенина за смертельное ножевое ранение задержали обратившегося в полицию гостя

В Выборгском районе за смертельное ножевое ранение петербурженки задержали ее сожителя и гостя, заявившего о преступлении в экстренные службы. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел на улице Есенина в доме 32, корпус 1. Около одиннадцати утра 23 апреля оттуда позвонил 59-летний гражданин, заявивший, что его знакомый тяжело ранил свою сожительницу.

По прибытию на место правоохранители нашли труп женщины 1977 года рождения. Здесь же задержали 48-летнего петербуржца, проживающего в указанной квартире, и того, кто обратился в экстренные службы. Обоих после допроса отправили в СПСЗЛ.

Известно, что у сообщившего о преступлении мужчины уже есть судимость. Кроме того, он привлекался к двум годам обязательного труда.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проспекте Большевиков хозяйка квартиры получила тяжелое ножевое ранение живота от петербуржца с судимостями.