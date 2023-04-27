СК предъявил обвинение студенту в поджоге Историко-литературного музея в Пушкине

Мобильные сети 3G обновили до LTE в Ленобласти

Аспиранту Политехнического университета предъявили обвинение за поджог историко-литературного музея в Пушкине.

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следствие считает, что студент вылил неизвестную жидкость на стену здания, которую затем поджег. После чего скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сотрудники Следственного комитета проверяют возможный сговор с неустановленными лицами. Они выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личности соучастников преступления.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленобласти поймали подростка, который пытался поджечь здание военкомата в Кировске. Мальчика доставили в отдел полиции.