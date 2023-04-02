В Петербурге в начале апреля наблюдается аномальное количество снега

В Санкт-Петербурге в начале апреля сохранилось необычное для этого периода количество снега. Так, на центральной метеостанции Северной столицы высота сугробов составила 20 сантиметров.

В Северной столице погода не перестает удивлять местных жителей и гостей города. Например, в регионе уже давно не наблюдался подобный снежный покров в начале второго месяца весны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Эксперт рассказали, что высота сугробов в воскресенье, 2 апреля, составила 20 сантиметров. Схожий снежный покров сложился в Петербурге 2 апреля 2013 года. Тогда сугробы в городе достигали 22 сантиметров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в воскресенье Северная столица окажется под влиянием очередного циклона, из-за чего атмосферное давление будет выше нормы.