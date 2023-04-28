Отправление двух самолетов из Пулково 28 апреля задержат более чем на час

В пятницу несколько самолетов покинут воздушную гавань Северной столицы с опозданием. Еще один рейс и вовсе не осуществят как в одну, так и в другую сторону.

По данным сайта Пулково, 28 апреля изменилось время отправления самолетов до Хабаровска и Москвы. За оба перелета отвечает "Уральские Авиалинии". В первом случае время вылета перенесли с 17:15 на 18:05, а во втором - с 18:05 на 19:25.

От той же авиакомпании не состоится полет "Санкт-Петербург - Худжанд" как в одну, так и в другую сторону. Из города на Неве воздушное судно должно было вылететь в 01:05, а прибыть на территорию региона около 12:25.

Остальные рейсы, согласно данным онлайн-табло на 08:00, пока планируется осуществить по расписанию.

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