Петербуржцам рассказали, на каких правовых основаниях проводится эвакуация автомобиля на штрафстоянку

В Петербурге в 2022 году с запрещенных для стоянки мест эвакуировали более 100 тысяч машин. А с начала текущего года их число уже превысило 30 тысяч. Некоторые автомобилисты не могут понять, почему их автомобили эвакуируют не сотрудники ГИБДД.

Замглавы Комитета по транспорту Алексей Гончаров рассказал, что с 29 июня 2021 года МВД России передало полномочия по администрированию правонарушений по части 5 статьи 12.16 КоАП РФ, включая контроль за правильностью парковки в зонах действия дорожных знаков 3.27–3.30 с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Кроме того, с 2021 года Комитет ведет контроль за соблюдением правил пользования платной парковкой. Об этом сообщает Neva.Today

Отметим, что для выявления нарушителей создали Управления по выявлению административных правонарушений. Сотрудники ведомства контролируют и администрируют нарушения в зонах, где запрещена остановка и стоянка согласно дорожным знакам 3.27 и 3.28. В Управлении трудятся 219 сотрудники, из которых 128 осуществляют круглосуточный патруль 18 районов Северной столицы. Также у ведомства есть 32 мобильных комплекса, которые фотографируют нарушения на всех улицах города. В текущем году Комитет планирует увеличить их количество до 60.

В настоящее время за нарушение правил стоянки жителям и гостям города на Неве грозит штраф в размере 3 тыс. рублей, который необходимо оплатить в течение 60 дней. Также, если нарушение зафиксировано в зонах с действующими дорожными знаками 3.27 или 3.28, то в течение первых 20 дней, штраф можно оплатить всего за 1,5 тыс. рублей. Оплатить штраф можно через портал «Госуслуг», в любом банке или приложении банка.

Отметим, что услуги по эвакуации оплачиваются отдельно. Также нарушитель не получит скидку в размере 50% на оплату штрафа, если нарушение произошло в зоне платной парковки.

Гончаров отметил, что для поиска эвакуированного автомобиля необходимо обратиться в Центр экономической безопасности по телефону 680–33–33. Там автомобилисту скажут, кто эвакуировал машину — Комтранс или ГИБДД по своим основаниям. Также предоставят информацию о штрафстоянке, на которой оказался автомобиль.

Если нарушение зафиксировано Комтрансом, то водителю надо прийти в один из 4 территориальных отделов комитета с документами на автомобиль — в любой отдел, они работают круглосуточно. Там составят протокол, после чего выдадут разрешение забрать машину. Также назначают время рассмотрения его дела в Комтрансе на 8-й Советской. Далее водитель едет на штрафстоянку, платит 3 251 руб. за эвакуацию и 63 руб. за каждый час стоянки, забирает машину и уезжает домой.