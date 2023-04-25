В России стало почти на 20% сложнее получить шенгенскую визу

Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенской визы. По мнению специалиста, на это есть несколько причин.

Так, число отказов жителям России в получении шенгенской визы увеличилось на 10-20% за год, при этом число граждан, желающих отправиться в страны соглашения, наоборот, выросло. Об этом сообщает телеканал "360".

Заместитель руководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина отметила, что чаще всего россиянам отказывают из-за некорректного использования предыдущих виз, а также по причине недостатка средств на счетах.

Однако, несмотря на отказы, количество запросов от жителей России на оформление виз в страны Шенгенского соглашения за апрель выросло и составило 30-40% от общего числа заявок.

По мнению специалиста, поездок в западные страны стало сильно меньше, чем до пандемии коронавируса и начала СВО. Кроме того, стала сложнее сама процедура оформления документов для перелета в другие страны.