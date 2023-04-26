Комитет по транспорту рассказал, как получить бесплатный льготный проездной на пригородные автобусные маршруты

С 27 апреля по 31 октября 2023 года граждане, входящие в категории пенсионеров, ветеранов, тружеников тыла, почетных доноров и прочих льготных категорий, смогут воспользоваться бесплатным проездом на пригородных автобусах в пределах 60 маршрутов в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо получить специальный бесплатный именной льготный билет на пригородные маршруты. Для этого гражданам следует обратиться в кассы метрополитена, имея при себе действующий электронный носитель месячного единого именного льготного билета. Если такого электронного носителя у граждан нет, то его можно также оформить бесплатно в любой кассе метро.

Важно учесть, что для получения льготного билета необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий. Полный перечень таких категорий и необходимых документов можно найти на сайте «Организатора перевозок».

Надо отметить, что предоставление права на бесплатный проезд на пригородных маршрутах является одной из мер социальной поддержки граждан, которую ежегодно осуществляет Комитет по транспорту на основании соответствующего постановления Правительства Санкт-Петербурга.