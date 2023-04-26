  • 26 Апрель 2023
USD 27.04.2023 81.6274 +0.0775
USD ММВБ 19:15 81.6530  
EUR 27.04.2023 90.1436 +0.1104
EUR ММВБ 19:15 90.3502  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Комитет по транспорту рассказал, как получить бесплатный льготный проездной на пригородные автобусные маршруты

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

С 27 апреля по 31 октября 2023 года граждане, входящие в категории пенсионеров, ветеранов, тружеников тыла, почетных доноров и прочих льготных категорий, смогут воспользоваться бесплатным проездом на пригородных автобусах в пределах 60 маршрутов в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо получить специальный бесплатный именной льготный билет на пригородные маршруты. Для этого гражданам следует обратиться в кассы метрополитена, имея при себе действующий электронный носитель месячного единого именного льготного билета. Если такого электронного носителя у граждан нет, то его можно также оформить бесплатно в любой кассе метро.

Важно учесть, что для получения льготного билета необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий. Полный перечень таких категорий и необходимых документов можно найти на сайте «Организатора перевозок».

Надо отметить, что предоставление права на бесплатный проезд на пригородных маршрутах является одной из мер социальной поддержки граждан, которую ежегодно осуществляет Комитет по транспорту на основании соответствующего постановления Правительства Санкт-Петербурга.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram