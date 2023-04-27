Мобильные сети 3G обновили до LTE в Ленобласти

Мегафон провел работы по замене 3G на LTE, что повысило скорость мобильного интернета в Ленобласти. Инженеры провели работы по рефармингу на 650 объектах. На праздниках люди смогут наслаждаться скоростью 110 Мбит/с.

Теперь жители Ленинградской области смогут загружать часовое видео в 4K качестве за минуту. Для этого понадобилось заменить оборудование на сетях 3G на стандарт LTE, о чем сообщили в Мегафоне.

Пользователи смогут насладиться высокой скоростью на мобильных сетях, она достигла 110 Мбит/с. Этого добились инженеры с помощью расширения полосы в диапазоне 2100 МГц. Оператор провел работы на 650 объектах связи, они называются рефарминг.

Этот тип работ помогает распределить нагрузки на сети между базовыми станциями. Как отметили в Мегафоне, в апреле эти станции фиксируют повышенную большую нагрузку.

Замеры показали, что жители Ленобласти использовали в нынешнем апреле мобильный интернет в апреле на 15% больше. Показатели на майские праздники, как ожидается, только возрастут.