Петербуржцам рассказали, каким категориям граждан следует ограничить употребление бананов

Ученые выяснили, что бананы могут причинить вред здоровью, особенно при наличии некоторых заболеваний.Так, петербуржцам проблемах с сосудами, ожирении и диабете следует снизить количество потребляемых бананов.

Эксперты советуют гражданам проблемах с сосудами, ожирении и диабете ограничить употребление бананов в рационах. По их мнению, из-за употребления бананов кровь человека становится более вязкой. Из-за этого за потреблением бананов должны наблюдать петербуржцы, имеющие склонность к тромбозам. Об этом сообщает МК в Питере.

Также бананы вредны для больных диабетом и ожирением, так как содержать очень много углеводов и фруктозы, которые противопоказаны при таких болезнях.

Напомним, что бананы разного возраста также различаются гликемическим индексом. Так, зеленые бананы обладают низким гликемическим индексом и помогают регулировать уровень сахара в крови.