В Петербурге утвердили новое название бывшего завода Nissan

Название бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге будет изменено на "Лада Санкт-Петербург". Первый серийный автомобиль планируют выпустить в середине июня.

В среду, 26 апреля, стало известно о том, что бывший завод Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") получит новое название - "Лада Санкт-Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

В Смольном отметили, что компания "Автоваз" выпустит первый серийный автомобиль Lada на площадке бывшего завода Nissan в Северной столице в середине июня. А к концу года планируется выпустить 10 тысяч машин. В следующие два года производственная мощность будет увеличена до 30 тысяч машин в год.

Напомним, что с предложением переименовать бывший завод Nissan на "Лада Санкт-Петербург" предложил автоконцерн “Автоваз”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что к 2024 году в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" появится новый фармацевтический завод. Финансированием проекта занялась компания "Цитомед", выделив на его реализацию около 2 миллиардов рублей.