  • 27 Апрель 2023
USD 28.04.2023 81.5601 +-0.0673
USD ММВБ 16:39 81.4206  
EUR 28.04.2023 90.2023 +0.0587
EUR ММВБ 16:39 89.7351  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге утвердили новое название бывшего завода Nissan

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Название бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге будет изменено на "Лада Санкт-Петербург". Первый серийный автомобиль планируют выпустить в середине июня.

В среду, 26 апреля, стало известно о том, что бывший завод Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") получит новое название - "Лада Санкт-Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

В Смольном отметили, что компания "Автоваз" выпустит первый серийный автомобиль Lada на площадке бывшего завода Nissan в Северной столице в середине июня. А к концу года планируется выпустить 10 тысяч машин. В следующие два года производственная мощность будет увеличена до 30 тысяч машин в год.

Напомним, что с предложением переименовать бывший завод Nissan на "Лада Санкт-Петербург" предложил автоконцерн “Автоваз”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что к 2024 году в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" появится новый фармацевтический завод. Финансированием проекта занялась компания "Цитомед", выделив на его реализацию около 2 миллиардов рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram