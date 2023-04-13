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Фонтан "Луч" в парке 300-летия обворовали прямо перед началом летнего сезона

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© Фото: Baltphoto

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В парке 300-летия перед стартом летнего сезона обокрали фонтан "Луч". Неизвестные забрали решетки, располагавшиеся на лотках дождеприемных устройств.

В четверг, 13 апреля, стало известно о вандалах, обворовавших фонтан в парке 300-летия. Как рассказали в пресс-службе  ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", злоумышленники забрали 34 решетки с лотков дождеприемных устройств. Инцидент произошел сразу после объявления начала летнего сезона, который должен стартовать в Петербурге с 22 апреля.

В пресс-службе отметили, что по закону за такое нарушение предусмотрена административная или даже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на два года.

Оказалось, что кража решеток стала не единственным случаем "покушения" на городские фонтаны. Так, во время проверки сооружений специалисты все чаще наталкиваются на следы использования фонтанных чаш не по назначению. Горожане приспосабливают их для отдыха и экстремальных развлечений.

Петербуржцев попросили беречь фонтаны и свое здоровье, а также информировать о порче общественного имущества в полицию или по номеру 004.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Васильевском острове в Петербурге займутся благоустройством нового Линейного парка с пешеходным фонтаном. 

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