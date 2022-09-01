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АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР


© Фото: ЛОЭСК

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Помощь Донбассу – такую задачу ставит российское правительство перед многими региональными властями, губернаторы берут шефство над определенными городами ДНР и ЛНР. Правительство Ленинградской области взяли шефство над агломерацией Енакиево в ДНР. Не остается в стороне и бизнес, группа специалистов АО «ЛОЭСК» сейчас работает на территории Донецкой народной республики в Енакиево. Энергетики оценивают состояние системы электроснабжения в этом районе. Уже удалось осмотреть 117 трансформаторных подстанций, около 74 километров воздушных линий электропередачи и 26 школ.

«Все оборудование находится в аварийном состоянии по большей части из-за того, что 8 лет оно вообще никак не обслуживалось. Есть следы возгораний, на некоторых трансформаторных подстанциях мы обнаружили повреждения от снарядов, осколков и пуль. Провода на ЛЭП оголенные, висят на старых рассыпающихся на глазах опорах. Работы, конечно, предстоит много, – рассказали в компании. – Есть еще трудности с логистикой,  приходится проезжать в день по 100-150 километров на первой, максимум второй передаче – это затягивает и процесс инспекции и, конечно, будет проблемой во время восстановительных работ».

О сроках и полном объеме работ говорить пока еще рано, сотрудники ЛОЭСК продолжают исследовать территорию при взаимодействии с местными сетевыми организациями, с которыми налажен обмен информацией.

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