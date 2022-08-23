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АО «ЛОЭСК» поддержало региональный фестиваль энергосбережения и экологии


© Фото: ЛОЭСК

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Компания выступила партнером мероприятия в Выборге, организовала познавательную и развлекательную площадку на территории фестиваля и наградила участников ценными подарками

Фестиваль энергосбережения и экологии прошел в Выборге 20 августа и стал частью большого праздника – Дня города. Познавательную площадку организовал центр энергосбережения Ленинградской области вместе с АО «ЛОЭСК» и другими энергетическими компаниям. Главной задачей мероприятия было показать детям, как работает электричество и рассказать, почему важно его сберегать и как это можно сделать.

«Лучший способ научить чему-то – это показать наглядно. Наши сотрудники с удовольствием взялись за организацию мероприятия и придумали несколько интересных интерактивов, например, предлагали ребятам собрать электрическую цепь. Если ее выстраивали правильно, взлетал вертолет. На этой станции ажиотаж был большой. А чтобы показать опасность высокого напряжения, мы сделали игру-лабиринт. Участие в таких фестивалях позволяет нам заинтересовать молодое поколение электроэнергетикой, может, кто-то таким образом даже выберет для себя будущую профессию. Да и нам это помогает вылезти из рабочей рутины и окунуться в детство», - поделился руководитель службы по связям с общественностью АО «ЛОЭСК» Алексей Ожерельев.

Участники интерактивов от компании получили памятные подарки: часы, рюкзаки, ежедневники, брендированные мозаики, светоотражающие значки, санитайзеры и защитные маски. Также для комфорта гостей фестиваля АО «ЛОЭСК» организовало лаундж-зону с мягкими пуфами и зарядную станцию для гаджетов.

«Подрастающее поколение активно интересуются вопросами энергосбережения. И как мне кажется, на нашем фестивале мы смогли ответить на вопросы и продемонстрировать мастер-классы. Видно, что не только дети были увлечены интерактивными площадками, но и взрослые» — отметил директор Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области Павел Дудкевич.

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