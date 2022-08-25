В Петербурге проводят курсы переподготовки специалистов

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Если же говорить о переподготовке для начала работы, то можно пройти обучение максимально быстро и выбрать подхожящий график. Также есть возможность доставить документы по всей стране. Если ученик выберет дистанционное обучение, то ему доставят документы оперативно и профильной компанией. Больше информации можно увидеть на официальном сайте, изучить программу и график каждого курса и даже записаться на обучние.

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