Все про картонные коробки

В качестве упаковочной тары для большинства товаров используются картонные коробки разных размеров, формы и грузоподъемности. Сегодня упаковка из гофрокартона — привычное дело, и мало кто из потребителей задумывается про историю и достоинства легкого, прочного и экологичного материала.

Как появилась гофрокартонная коробка

Невзирая на то что картон известен людям со времен Древнего Египта, делать из него упаковку стали намного позже. Появление гофрированного материала несколько ускорило процесс, но даже его несколько десятилетий использовали только для придания формы и жесткости шляпам. Пока сэр Малкольм Торнхилл не придумал добавить к обечайке дно и крышку, сделав первую в мире коробку.

Датой создания называют 1817 год, а сами готовые картонные коробки имели круглую или овальную форму. В такой таре доставляли сладости, выпечку, аптекарские настойки, в позже и шляпки, украшая упаковку атласными лентами и цветочным орнаментом.

У круглых гофрокоробок был один минус — неудобство транспортировки. Проблему решило появление складных конструкций, заготовки для которых изготавливали в типографиях.

Идея родилась случайно, благодаря дефекту типографского станка, который вместо того, чтобы печатать текст, вдруг стал резать бумажные листы. Инженер Роберт Гир быстро сообразил, как использовать бракованное оборудование, усовершенствовал его и через пару лет разбогател на массовом выпуске картонных коробок.

Идея использования гофротары быстро распространилась по Европе, а в 40-х годах XIX столетия перекочевала в Японию. Торговцы использовали картонные ящики для перевозки личинок шелкопряда. Благодаря экологичному составу и воздухопроницаемости насекомые отлично переносили длинный путь.

С развитием промышленности и увеличением торговли выросла и конкуренция между производителями различных товаров. Поэтому картонные коробки получили еще одну важную функцию — презентационную. Для привлечения покупателя, формирования и престижа образа бренда на поверхности упаковки стали печатать изображения продукции, информацию о компании, логотип и прочее.

Авторство создания декорированной картонной коробки принадлежит сотруднику фирмы, производившей овсянку. До этого традиционная составляющая британского завтрака поставлялась англичанам в безликих бочках, как это делали все продавцы круп. Коробки из картона в наличии с изображением улыбчивого малыша с тарелкой каши сделали несколько вещей:

предложили публике меньшую расфасовку;

удивили и привлекли аудиторию красочным внешним видом;

предоставили покупателям информацию о продукте и производителе;

значительно повысили продажи.



Эволюция гофроупаковки в России



В России гофрокороба начали выпускать в начале прошлого века, а в 1911 году под Санкт-Петербургом открылась первая фабрика по массовому изготовлению упаковки. Там же, в Выборге, придумали делать пятислойный материал (до этого весь мир производил только трехслойный гофрокартон). Нововведение позволило делать более прочные и надежные ящики, которые вполне могли заменить фанерную тару.

Но Революция надолго застопорила развитие упаковочной отрасли в России. В то время, когда Европу и США заполонила красочная гофроупаковка, в Советском Союзе картонные коробки были объявлены признаком буржуазного прошлого. На смену легкой и дешевой таре пришли ящики, сбитые из деревянных реек или фанеры — громоздкие, тяжелые, вечно грязные из-за многократного использования.

Понимание пользы гофротары пришло только в 80-е годы, когда в СССР стали появляться товары из европейских стран. Одежда и обувь, сумки и чулки, печенье и вафли в нарядных коробочках — такая упаковка хранилась хозяйками долго и бережно.

Тогда же на правительственном уровне было принято решение о развитии нового направления — выпуска гофрокартонной упаковки.

Факты о переработке картона

Сегодня в картонную тару упаковывают 80% всех товаров, изготовленных европейскими и американскими предприятиями. Производители Азии, которые раньше массово использовали пластиковую упаковку, в последнее десятилетие активно переключаются на картон. Главная причина — стремление сохранить экобаланс на планете:

Почти 80% упаковки делается из переработанного макулатурного сырья.

85% использованных гофрокоробок отправляются в перерабатывающие цеха, где используются для изготовления коробов, утеплителя, одноразовой посуды, туалетной бумаги и бумажных полотенец.

Использование тонны вторсырья для производства тары экономит 7 тонн воды, 100 л технического масла, 4 тыс. кВт электричества, сохраняет 17 взрослых деревьев.

Из всего сырья, подлежащего переработке, первое место занимает гофрированный картон.

Попадая в землю, картонные листы разлагаются за 3-5 лет, распадаясь на волокна, безвредные для природы. Этим свойством пользуются сторонники экологичного земледелия, добавляя измельченный гофрокартон в компост, создавая барьер вокруг корней саженцев и применяя листы в качестве прокладки между грунтом и деревянным настилом на дорожках. Так материал не пропускает свет и препятствует росту сорняков, а, разрушаясь, улучшает качество почвы.

Благодаря тому, что толщину и прочность гофрокартона можно менять за счет состава и конструкции флютинга (волнистого слоя), материал очень востребован дизайнерами. Из коробок делают домики для животных, конструируют мебель и даже строят дома. Самое известное жилое строение создал Питер Райан — мельбурнский архитектор. А еще гофрокоробки стали своеобразным символом бездомности, так как многие люди, не имеющие дома, строят их из картонных ящиков.

Вся история картонной упаковки собрана во французском музее Musée du cartonnage et de l’imprimerie в городе Вальреас. Здесь собраны станки и материалы, используемые для изготовления коробов в разное время, примеры печати и другие экспонаты, позволяющие проследить историю создания привычной коробки из картона.