Американский фонд планирует продать 50% ТЦ "Галерея" в Петербурге

В Петербурге фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII принял решение продать половину ТЦ «Галерея». Покупателем может стать «ТПС недвижимость». Рыночную стоимость торгового центра оценили минимум в 45 млрд рублей.

Три консультанта, работавших с американским фондом Morgan Stanley Real Estate Fund VII, рассказали, что компания планирует продать принадлежащую ей половину торгово-развлекательного центра «Галерея» на 192 тысячи квадратных метров на Лиговском проспекте. Об этом сообщают “Ведомости”.

Отметим, что новым владельцем может стать «ТПС недвижимость», однако эксперты считают сделку рискованной. По их словам, это связано с политическими и финансовыми рисками.

Эксперты считают, что минимальная стоимость активов составит 45 млрд рублей. У Morgan Stanley в сфере недвижимости в России это последний актив.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленинградской области снова выставили на аукцион имущественный комплекс Русско–Высоцкой птицефабрики. Имущество оценивается в размере 3,4 млрд рублей.