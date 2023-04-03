"Премии, уважение, признание": петербуржцы рассказали, что их больше всего мотивирует работать

В Санкт-Петербурге свыше 90% жителей считают денежные выплаты и премии лучшей мотивацией за хорошую работу. Также для многих петербуржцев важное значение имеет уважительное отношение со стороны руководства.

В Культурной столице 91% считают премии и бонусы наиболее привлекательным способом мотивации за хорошую работу. Порядка 65% высказались за уважительное отношение со стороны руководства, а для 58% важно повышение квалификации. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Кроме того, среди важных для петербуржцев способов мотивации находятся: комфортная среда в коллективе, интересные задачи и проекты, похвала и признание со стороны коллег и начальства.

Главным демотивирующим фактором стала низкая зарплата — 73%. Также петербуржцы жалуются на плохой менеджмент, неорганизованность процессов (58%) и неуважительное отношение к труду работников со стороны руководства (66%).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на территории Северной столицы появился новый центр реализации проектов, направленных на поддержку самозанятых, который распахнет свои двери уже в апреле.