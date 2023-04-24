ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу интимных услуг

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому за рекламу интимных услуг будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Соответствующую инициативу предложили депутаты Заксобрания Петербурга.

По мнению авторов инициативы, реклама секс-услуг периодически появляющаяся на водосточных трубах, остановках и элементах городской архитектуры сильно портит внешний вид Северной столицы. В связи с этим на размещения такого рода объявлений предлагают ввести штраф от 20 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, КоАП может быть дополнен статьей "Реклама сексуальных услуг". Депутаты считают, что введение штрафов будет действовать как эффективная предупредительная мера, которая в перспективе сократит количества правонарушений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вопрос о запрете рекламы интимных услуг петербургские депутаты подняли еще в марте.