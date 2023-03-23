Петербуржцам рассказали, как защитить детей от туберкулеза

Туберкулез остается одной из актуальных проблем здравоохранения во всем мире. Заражение происходит от больных при кашле с мокротой, чихании или разговоре. Петербуржцам рассказали, как уберечь детей от этого заболевания.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, что основным моментом в профилактике туберкулеза у детей является профилактика туберкулеза с использованием БЦЖ-вакцины. Эта прививка входит в перечень обязательных и в России включена в национальный календарь профилактических прививок. Однако ежегодно растет отказ от прививок БЦЖ-вакцины.

Специалисты призывают родителей быть грамотными в вопросе вакцинации от туберкулеза, так как, не получив от него защиту, ребенок раскует заболеть тяжелой формой туберкулеза, которая может привести к летальному исходу.

С учетом быстрого распространения туберкулеза, с целью его ранней диагностики у детей ежегодно проводят иммунодиагностические тесты, такие как манту. От них тоже желательно не отказываться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали о народных методах лечения, которые могут навредить ребенку.