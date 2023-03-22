Петербуржцам рассказали, какими народными методами точно не стоит лечить детей

Петербуржцам рассказали о том, какими народными средствами и методами точно не стоит лечить ребенка, так как они могут принести не пользу, а вред.

Как пишет “МК в Питере”, некоторые народные методы могут оказаться достаточно “дикими”. Однако одним из самых одиозных является, пожалуй, ректальное введение куска мыла вместо клизмы или слабительного. Также можно вспомнить закапывание лукового сока в носовые пазухи для “лечения насморка”.

Также педиатры не однозначно высказались по поводу метода укутывания детей при подъеме температуры тела. Дело в том, что подъем температуры в определенных пределах является нормальным явлением. В тот момент организм запускает механизм борьбы с инфекцией.

А излишние укутывание может вызвать перегрев и привести к более резкому повышению температуры, что будет дискомфортно для ребенка.

Также медики не рекомендуют использовать метод обтирания уксусом или спиртом при температуре, особенно когда ребенок испытывает озноб.