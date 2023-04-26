Врач рассказал, как слезы влияют на здоровье человека

Эксперт рассказал петербуржцам, что эмоциональная разрядка при помощи плача бывает полезной для организма. Также он поведал о том, что мешает человеку выплакать все слезы.

Офтальмолог Владимир Агеев рассказал петербуржцам о пользе эмоциональной разрядки через плач и возможностях управления количеством слез. Об этом сообщает Газета.ру.

Он объяснил, что слезы нужны для увлажнения глазных яблок, но их количество может увеличиться из-за желания избавиться от малейшей соринки.

Главное преимущество плача заключается в том, что он облегчает накопление эмоционального напряжения, освобождая организм от избытка гормонов. Однако плач будет продолжаться, пока эмоции остаются влиятельными факторами.В связи с этим "выплакать все слезы" невозможно.

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