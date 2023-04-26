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В России от кори привили почти 100% детей

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© Фото: Baltphoto

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В России охват детей прививками против кори составил около 97%. Такими данными поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова рассказала, что «охват прививками от кори среди детей в России составляет 97%, то есть привиты практически все». Об этом сообщает телеканал 360.

Она отметила, что общее число заболевших корью детей составляет чуть больше тысячи. По ее словам, в рамках проекта по иммунизации населения от кори удалось привить около полумиллиона жителей Российской Федерации.

Кроме того, ведомство намерено продолжить эту работу. Попова заявила, что “в планах на следующий месяц привить еще значительное число человек, не имеющих иммунитета”.

Напомним, что местами в России наблюдаются вспышки кори. Однако, по словам специалистов, они несут локальный характер, речи о пандемии нет.

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