В Петербурге за четыре года количество многодетных семей выросло до 53 тысяч

В Санкт-Петербурге растет число многодетных семей, на сегодняшний день их насчитывается более 50 тысяч. Такие показатели позволили сократить очередь на жилье в три раза. Очередь сократилась с шести тысяч до двух.

Правительство во время ежегодного отчета в Законодательном собрании рассказало, что Северной столице количество многодетных семей за последние четыре года выросло на 10 тысяч. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что на сегодняшний день в городе на Неве насчитывается 53 тысячи многодетных семей. Благодаря этому Петербург существенно продвинулся в решении жилищного вопроса для таких семей. За четыре года очередь сократилась в три раза, с шести тысяч до двух.

Кроме того, в Петербурге проживают 615 семей с детьми, более четверти из которых получают социальную поддержку из городского и федерального бюджетов.