Пистолет, из которого школьник отрыл стрельбу на Науки, оказался пластмассовым

Подросток, открывший стрельбу по учащимся школы на проспекте Науки, мог использовать пластмассовый пистолет.

Соответствующее заявление поступило от пресс-службы комитета по образованию Петербурга. Уточняется, что травматическое оружие должно быть металлическим, а пистолет школьника был пластмассовый. Об этом сообщает "МК в Питере".

Напомним, что инцидент произошел утром 13 апреля. Тогда 16-летний подросток принес с собой в школу пистолет, после чего в туалете подстрелил двух учеников. Позже удалось установить, что незадолго до этого еще два человека пострадали от рук школьника рядом с образовательным учреждением.

Злоумышленника задержали. Состоянием пострадавших подростков занялись медики.