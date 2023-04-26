Ученые выяснили, как экстракт огурца может помочь в укреплении суставов

Ученые из Университета Яунде I в Камеруне обнаружили, что экстракт огурца может стать новым средством для укрепления суставов.

В наши дни экстракт огурца доступен в виде диетической добавки Q-actin, которая может принести ощутимую пользу для здоровья человека. Об этом сообщает Газета.ру.

В ходе проведенного исследования ученые разделили 91 пациента с остеоартритом средней степени на три группы. Первая группа получала плацебо, вторая - 20 мг Q-actin в день, а третья - 100 мг Q-actin в день. В течение полугода ученые оценивали состояние суставов пациентов каждый месяц.

Результаты показали, что Q-actin значительно снижает боль и улучшает функциональность суставов. Ученые установили, что даже при малой дозе добавки (20 мг в день), показатель индекса остеоартрита улучшается в среднем на 32%, по сравнению с 5% в группе, получающей плацебо. При принятии 100 мг Q-actin в день, показатели улучшились на 39%. Полученные результаты позволяют заключить, что Q-actin является эффективным средством для укрепления суставов.

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