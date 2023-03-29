Миллиардер Мирилашвили перестал быть собственником трех крупных ТРК Петербурга

Три крупных торговых центра Петербурга сменят владельца. Миллиардер Михаил Мирилашвили решил передать свои акции в компании ООО "Петро Мир".

Таким образом, ТРК "ПИК", ТРК "Адмирал"и ТК "Озерки", принадлежащие ООО "Петро Мир", перешли новому хозяину, так как бизнесмен Михаил Мирилашвили вышел из состава учредителей компании, а новым владельцем 82% принадлежавших миллиардеру акций стал Сергей Медведев. Об этом пишет АБН.

Известно, что раньше Медведев владел только 5% акций компании, однако сейчас кроме переданных ему 82% он получит и долю Мирилашвили в УК "Капитал Девелопмент".

Девелоперский холдинг "Петро мир" был основан Михаилом Мирилашвили еще в 2020 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что БЦ "Балтийский морской центр" в Кировском районе планируют передать новому владельцу за 1,25 миллиарда рублей.