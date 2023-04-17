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После решения Госстройнадзора в Таврическом саду отреставрируют оранжереи

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© Фото: скриншот Google maps

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Оранжереи Таврического сада в Петербурге обновят по разрешению Госстройнадзора. Работами займется фонд социальных инициатив "Газпрома". 

Так, на месте оранжерей Таврического сада по улице Потемкинской, 2, литеры Д, Ж, И и по улице Кирочной, 50Д, появится новое общественное пространство. Известно, что помещения последний раз использовались еще в 1990 году. Об этом сообщает DP.RU.

На реализацию проекта планируют потратить около 700 миллионов рублей, а общая площадь оранжерей при этом достигает семи сотен квадратных метров. 

Соответствующее разрешение на проведение реставрации уже выдал Госстройнадзор. Открыть общественное пространство с образовательной и культурной составляющей могут в 2025 году, но детали проекта пока не раскрываются. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице отреставрируют бастионы Петропавловской крепости, а после обновят границы для внесения поворотных точек. Известно, что ремонтные работы продлится до декабря 2024 года.

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