Власти Петербурга в 2023 году планируют обеспечить льготников жильем за 11 млрд

В Смольном уже заключили несколько контракты на приобретение жилье для льготников в новостройках. Всего за 2023 год на эти цели планируется потратить более 11 миллиардов.

С начала текущего года комитет имущественных отношений Петербурга заключил около трех десятков контрактов на покупку жилья для льготной категории граждан. Известно, что все квартиры находятся в новостройках, а их общая стоимость по контрактам достигла более трех миллиардов рублей.

Всего за год планируется выделить примерно 11,6 миллиарда рублей на покупку недвижимости для льготников и детей-сирот. Как пишет dp.ru, квартиры в новостройках уже несколько лет подряд активно покупают за счет бюджета города. Так, в 2021 году подписали договоры на приобретении жилья более чем за пять миллиардов рублей.

Уточняется, что льготники должны получить квартиры до конца 2023 года. Покупка жилья будет осуществлена в соответствии с квартирографией, которая каждый год отправляется в КИО жилищным комитетом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге вырос спрос на приобретение жилья с мебелью.