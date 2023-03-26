В городе на Неве площадь качественных офисов превысила 4 млн квадратных метров

Примерно четверть бизнес-центров класса А и В в Северной столице сейчас находятся во владении крупнейших собственников. В общей сложности площадь качественных офисов на территории города превысила четыре миллиона "квадратов".

Так, больше всего офисов в Петербурге сейчас у "Газпром" и его структур. Всего им принадлежит около 350 тысяч квадратных метров офисных площадей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

На втором месте по количеству офисов расположилась сеть высококлассных БЦ "Сенатор" холдинга "Империя". Известно, что в нее входит 46 зданий с обще площадью более 420 тысяч "квадратов". Следом стоит холдинг "Адамант", владеющий 14 бизнес-центрами, их общая площадь - это более 270 тысяч квадратных метров.

В УК "Теорема" входят бизнес–центры класса А и В+ общей площадью примерно 220 тысяч квадратных метров. А на пятом месте расположилась турецкая Renaissance Development, у которой есть девять БЦ класса А и B+. Общая площадь помещений165 тысяч "квадратов".

Эксперты считают, что какое-то время кардинальных изменений в структуре собственников офисов на территории Петербурга не произойдет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Центральном районе Петербурга с начала года увеличилось количество пустых офисов. Противоположная ситуация наблюдается в Московском районе, где арендаторы наоборот стали использовать больше помещений для работы.