Петербургская Orange Group представит в Дубае комплекс апартаментов за 2,2 млрд рублей

В Дубае откроется комплекс апартаментов, который петербургский девелопер Orange Group выкупил за 2,2 миллиарда рублей.

Известно, что в комплексе жилых апартаментов, новым владельцем которого стал Orange Group, будет 115 номеров, а общая площадь объекта составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Всего на приобретение комплекса было потрачено 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет Neva.Today.

Объект планируется ориентировать на среднесрочное проживание. В его состав войдут коворкинг, а также спортивный зал, зона отдыха с кинотеатром и барбекю.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что "Балтийский морской центр", расположенный в Кировском районе Санкт-Петербурга, планируют продать новому владельцу за 1,25 миллиарда рублей.