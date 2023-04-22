Две новые школы с бассейнами появятся в Пушкинском и Московском районе Петербурга

Стало известно, где в Петербурге появятся еще две новые школы, оборудованные бассейнами. После окончания строительства объекты передадут в собственность города.

Госстройнадзор выдал разрешение на возведение новых школ в Пушкинском и Московском районе Северной столицы. Так, одно из учреждений появится на Кокколевской улице, а другое — на Пулковском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе Госстройнадзора.

Площадь школы в Пушкинском районе составит 16 тысяч квадратных метров. Учреждение сможет принять 550 школьников разных возрастов. Здесь появится зона отдыха, физкультурно-спортивная зону, столовая, библиотека и два бассейна.

Школа на Пулковоском шоссе будет рассчитана на 200 учащихся младших классов. Здесь также появится бассейн, компьютерные классы и кабинеты для занятия творчеством.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ближашее время на территории Петербурга планируется возвести как минимум четыре школы и четыре детских сада. Объекты появятся в Кудрово, Мурино и ЖК "Парк Победы".