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По сравнению с прошлым годом продажи квартир в петербургских новостройках за март упали сразу на 50%

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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Спрос на квартиры в новостройках Петербурга за март повысился по сравнению с февралем, однако показатели все еще не дотягивают до тех цифр, что наблюдались в 2022 году, - в общей сложности популярность жилья упала примерно на 50%.

Розничные продажи петербургских квартир и апартаментов в марте оказались выше февраля на 33% в лотах, а также на 39% по выручке. По мнению эксперта, падение рынка новостроек замедлилось в связи с озвученным Центробанком РФ плановым ограничением всех субсидированных программ от застройщиков.  Так, с мая текущего года введут повышающие коэффициенты резервирования на такие продукты. Об этом сообщает dp.ru со ссылкой на портал Dataflat.ru.

Отмечается, что в марте было продано 3,4 тысячи квартир на территории Северной столицы, а сумма сделок по итогу достигла 32,7 миллиардов рублей. В Ленинградской области же специалисты реализовали 1,6 тысяч квартир на 6,1 миллиардов рублей.

Известно, что в сравнении с мартом 2022 года продажи квартир в новостройках снизились сразу на 50%, при этом выручка сократилась на 38%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года на территории Северной столицы уже ввели в эксплуатацию более 1 миллиона "квадратов" жилья. 

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