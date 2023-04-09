Бастрыкин поручил удостовериться в законности застройки на территории ЖК "Каменка" в Петербурге

В Приморском районе Петербурга проверят законность застройки территории ЖК "Каменка". Ситуацией заинтересовался глава СК РФ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин после сообщений петербуржцев в Сети проверит законность сделки, по которой был передан участок ЖК "Каменка", предназначенный для строительства социальной инфраструктуры. По мнению горожан, частный застройщик фактически отбирает у них землю.

Местные жители еще до этого выступали с требованиями в адрес властей пересмотреть застройку на территории ЖК. Предполагается, что для возведения объектов социальной инфраструктуры должна быть выделена дополнительная территория.

В результате Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СКР по Петербургу Олегу Бобкову провести проверку и предоставить ее результаты в центральный аппарат ведомства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в январе глава СК РФ заинтересовался сносом здания на проспекте Бакунина в Петербурге.