Призывникам в Петербурге начали отправлять повестки

В Санкт-Петербурге призывникам уже начали отправлять электронные повестки. Наличие письма можно проверить в личном кабинете на Госуслугах. Рассылка проходит в тестовом режиме.

Главный военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский в четверг, 20 апреля, рассказал, что в городе начали рассылать призывникам электронные повестки в тестовом режиме. Об этом сообщает РБК.

Он заявил, что повестка может прийти в СМС-сообщении.

Отметим, что в начале апреля появилась информация о том, что не планируется отправлять электронные повестки в весенний призыв.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России уже в весенний призыв 2023 года может заработать электронная повестка. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, текущий призыв может быть использован в качестве «обкатки» системы.