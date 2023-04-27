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Петербуржцам рассказали, как изменится движение общественного транспорта на майских праздниках

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге в связи с проведением репетиции парада, посвященного 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и самого парада введут ограничения движения транспорта. Также изменения коснутся и общественного транспорта.

В Северной столице с четверга, 27 апреля, вводятся ограничения движения транспорта. Так, с 14:00 до 18:30 нельзя будет проехать по Дворцовой набережной и другим местам.  Аналогичные ограничения будут действовать с 14:00 до 18:30 часов 4 мая и с 07:00 до 12.30 часов 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В период с 15:00 часов 8 мая до 12:30 часов 9 мая будет запрещен проезд вдоль дома №4 и дома №6-8 по Дворцовой площади и другим. Также ограничения будут действовать в период с 21:00 до 23:00 часов 9 мая - по Дворцовой и Адмиралтейской набережной. Также с 00:00 часов 26 апреля до 12:30 часов 9 мая запрещена остановка транспорта. Детальнее со всеми ограничениями можно ознакомиться на сайте ведомства.

Кроме того, на майских праздниках изменится движение общественного транспорта. Так, наземный транспорт работает: 29 апреля, 6 мая – по графику субботы, а 30 апреля, 1, 7, 8, 9 мая – по графику воскресенья

Также петербургский метрополитен с 29 апреля по 1 мая м с 6 по 8 мая будет работать по графику выходного дня. А 9 мая по графику будних дней. Пригородные электропоезда также изменят графики работы в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

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